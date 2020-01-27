В группе по Конституции РФ рассказали об индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева заявила, что Принятие президентских поправок в Конституцию не гарантирует индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом информирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она пояснила, что это может произойти лишь при корректировке федерального закона.

На вопрос о возможном распространении индексации на работающих пенсионеров Хабриева ответила положительно.

Отмечается, что с 2016 года в России страховые пенсии индексировались только неработающим пенсионерам.

В ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.