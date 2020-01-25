Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров внести изменения по уменьшению сроков рассмотрения заявлений россиян о распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, должны учитываться в том числе организация электронного взаимодействия между региональными управлениями Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями, которые предоставляют льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми.

Срок выполнения поручения назначен на 31 июля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны сроки начала выдачи маткапитала на первенца

— Путин планирует увеличение материнского капитала

— Путин поддержал идею использования маткапитала на дорогостоящие операции