Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Китай
Федеральное агентство по туризму посоветовало туроператорам приостановить реализацию туров в Китай. Об этом сообщает ТАСС.
До этого ведомство рекомендовало российским туристам не посещать КНР.
«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристических продуктов, а также отдельных туристических услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — говорится в сообщении.
Как стало известно, российские туристы вправе требовать расторжения договора о туре в Китай.
Отмечается, что при этом до начала поездки средства им должны быть возвращены.
31 декабря 2019 года китайские власти уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе сообщалось, что возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса.
На данный момент из-за болезни умерли уже 26 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россиян среди заболевших пациентов в Китае коронавирусом нет
— Ростуризм порекомендовал россиянам не посещать Китай
— Bloomberg: запрет на продажу туристических путевок ввели в Китае