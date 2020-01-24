Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Китай

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Федеральное агентство по туризму посоветовало туроператорам приостановить реализацию туров в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

До этого ведомство рекомендовало российским туристам не посещать КНР.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристических продуктов, а также отдельных туристических услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Как стало известно, российские туристы вправе требовать расторжения договора о туре в Китай.

Отмечается, что при этом до начала поездки средства им должны быть возвращены.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе сообщалось, что возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса.

На данный момент из-за болезни умерли уже 26 человек.

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