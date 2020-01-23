В Госдуме положительно оценили переход Топилина в ПФР
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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал переход возглавлявшего ранее Минтруд Максима Топилина в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом пишет РИА «Новости».
Так, Нилов счел такое изменение гармоничным.
Он объяснил свою позицию тем, что Топилин много лет отдал работе в министерстве труда, поэтому хорошо знаком с пенсионной системой, а также с социальными функциями, которые выполняет ПФР.
По мнению Нилова, имеющийся у Топилина объем опыта и знаний дадут ему возможность продуктивно работать на этом посту.
До этого стало известно, что Топилин назначен главой Пенсионного фонда.