В Госдуме положительно оценили переход Топилина в ПФР

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал переход возглавлявшего ранее Минтруд Максима Топилина в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом пишет РИА «Новости».

Так, Нилов счел такое изменение гармоничным.

Он объяснил свою позицию тем, что Топилин много лет отдал работе в министерстве труда, поэтому хорошо знаком с пенсионной системой, а также с социальными функциями, которые выполняет ПФР.

По мнению Нилова, имеющийся у Топилина объем опыта и знаний дадут ему возможность продуктивно работать на этом посту.

До этого стало известно, что Топилин назначен главой Пенсионного фонда.