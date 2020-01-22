Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России, соответствующий указ главы государства и текст доктрины опубликованы на официальном портале правовой информации.

Указ подписан 21 января 2020 года, он вступает в силу со дня подписания. Правительство России должно разработать план мероприятий по реализации положений доктрины в течение трех месяцев.

Документ устанавливает необходимый уровень самообеспечения России основными видами продовольствия, сельскохозяйственной продукции и сырья. Самообеспечение устанавливается на уровне 60-95% в зависимости от группы товаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

— Полноценный рацион: чем наполнят закрома Родины