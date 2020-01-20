Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии

Белоруссия закупила партию норвежской нефти в объеме 80 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Сделку заключила «Белорусская нефтяная компания», являющаяся государственным нефтетрейдером, отметили в пресс-службе.

Закупка осуществляется для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», поставка запланирована на 22 января 2020 года через литовский порт Кайпеда.

Ранее сообщалось, что Белоруссия не смогла достичь договоренности с Россией относительно условий поставки российской нефти на 2020 год.

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