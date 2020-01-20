«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ
В Государственную думу хотят внести проект закона, который будет бороться с «дискриминационными практиками тарификации» банков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.
Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под «установление дополнительных/повышенных размеров комиссий».
После вступления законопроекта в силу российские банки не смогут, например, взимать плату за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.
Как пишет газета, данное предложение уже поддержали в ФАС и Росфинмониторинге.
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