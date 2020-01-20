«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

В Государственную думу хотят внести проект закона, который будет бороться с «дискриминационными практиками тарификации» банков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект был подготовлен депутатом Владиславом Резником. Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под «установление дополнительных/повышенных размеров комиссий».

После вступления законопроекта в силу российские банки не смогут, например, взимать плату за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.

Как пишет газета, данное предложение уже поддержали в ФАС и Росфинмониторинге.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ попросили упразднить лишние «антиотмывочные» нормы

— Банки придумали новую причину для блокировки счетов