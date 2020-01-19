Основатель южнокорейской Lotte Group Шин Гёк Хо умер в возрасте 98 лет

Основатель и почетный председатель южнокорейской корпорации Lotte Group Шин Гёк Хо умер в возрасте 98 лет, сообщает РИА «Новости».

Как заявили в компании, Шин Гёк Хо умер после долгой болезни в медицинском центре в Сеуле.

Он основал компанию Lotte в Японии в 1948 году, начав с производства жевательной резинки.

Затем вернулся в Южную Корею и открыл кондитерскую, после этого стал занимаясь строительством, торговлей и химической промышленностью.

Lotte является пятым по величине конгломератом Южной Кореи.

После его смерти в стране не осталось в живых ни одного представителя первого поколения основателей крупных комапний, контролируемых членами одной семьи. Помимо Lotte, к ним относятся Samsung, Hyundai, LG