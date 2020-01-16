Мишустин не намерен ничего трогать в пенсионной реформе

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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин, 2019 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов написал в своем Telegram-канале о том, что кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ заявил, что не хочет ничего менять в пенсионной системе.

«Ничего трогать не буду», — произнес Мишустин, пишет в публикации Обухов.

При этом отмечается, что кандидат на должность главы правительства планирует разбираться с возрастом дожития.

Он не намерен спешить с выводами, а будет обдумывать пенсионный вопрос.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Мишустина на должность премьер-министра.