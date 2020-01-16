Мишустин не намерен ничего трогать в пенсионной реформе

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов написал в своем Telegram-канале о том, что кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ заявил, что не хочет ничего менять в пенсионной системе.

«Ничего трогать не буду», — произнес Мишустин, пишет в публикации Обухов.

При этом отмечается, что кандидат на должность главы правительства планирует разбираться с возрастом дожития.

Он не намерен спешить с выводами, а будет обдумывать пенсионный вопрос.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России подало в отставку. Президент страны Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС РФ Мишустина на должность премьер-министра.