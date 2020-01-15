Путин планирует увеличение материнского капитала

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала.

Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей.

Кроме того, на 150 000 рублей будет увеличен маткапиталэтом при рождении второго ребенка. Итого, семья, в которой родились два ребенка, сможет получить 616 617 рублей.

При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.

Действующая программа материнского капитала предусматривает финансовую поддержку только тех семей, которые воспитывают двух и более детей.

До этого Путин поддержал идею использования маткапитала на дорогостоящие операции.