Четверть россиян ждет новых войн из-за действий США против Ирана

Подавляющее большинство россиян (91%) считают, что продолжающийся вооруженный конфликт на Ближнем Востоке затрагивает интересы России. При этом каждый четвертый россиянин ждет расширения военных конфликтов в мире из-за войны США против Ирана. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Большинство россиян следят за развитием конфликта между США, Израилем и Ираном и считают, что он затрагивает интересы России», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что мнения о влиянии ближневосточных событий на Россию придерживаются 91% россиян. Из них 53% заявили, что происходящее на Ближнем Востоке затрагивает Россию в большой степени, еще 38% считают, что он скорее влияет на страну.

В качестве возможных последствий конфликта для России респонденты выделяли прежде всего экономический эффект. Так, 35% связали эскалацию ситуации на Ближнем Востоке с возможным ростом цен на нефть. Еще 25% отметили, что из-за операции США против Ирана увеличивается риск расширения военных конфликтов.

Касательно влияния конфликта на повседневную жизнь россиян мнения опрошенных разделились. Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияла на повседневную жизнь 38% россиян, еще 28% сообщили, что она скорее не повлияла на их жизнь. В то же время 28% респондентов отметили, что ощущают влияние конфликта.

Среди тех, кто ощутил последствия, 48% сообщили о тревоге и ощущении нестабильности, а 40% связали влияние конфликта с ростом цен на товары, топливо или услуги. Еще 10% столкнулись с ограничениями перелетов.

13 марта портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент США «воодушевлен» продолжать конфликт с Ираном еще «как минимум» три-четыре недели. Американский лидер планирует за это время ослабить Корпус стражей исламской революции (КСИР) настолько, чтобы жители Ирана получили «дополнительный импульс» для свержения режима, говорится в статье.

Ранее Трамп анонсировал «очень мощные удары» по Ирану.