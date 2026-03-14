Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Четверть россиян ждет новых войн из-за действий США против Ирана

Новости Mail: 25% россиян ждут новых войн на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Подавляющее большинство россиян (91%) считают, что продолжающийся вооруженный конфликт на Ближнем Востоке затрагивает интересы России. При этом каждый четвертый россиянин ждет расширения военных конфликтов в мире из-за войны США против Ирана. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Большинство россиян следят за развитием конфликта между США, Израилем и Ираном и считают, что он затрагивает интересы России», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что мнения о влиянии ближневосточных событий на Россию придерживаются 91% россиян. Из них 53% заявили, что происходящее на Ближнем Востоке затрагивает Россию в большой степени, еще 38% считают, что он скорее влияет на страну.

В качестве возможных последствий конфликта для России респонденты выделяли прежде всего экономический эффект. Так, 35% связали эскалацию ситуации на Ближнем Востоке с возможным ростом цен на нефть. Еще 25% отметили, что из-за операции США против Ирана увеличивается риск расширения военных конфликтов.

Касательно влияния конфликта на повседневную жизнь россиян мнения опрошенных разделились. Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияла на повседневную жизнь 38% россиян, еще 28% сообщили, что она скорее не повлияла на их жизнь. В то же время 28% респондентов отметили, что ощущают влияние конфликта.

Среди тех, кто ощутил последствия, 48% сообщили о тревоге и ощущении нестабильности, а 40% связали влияние конфликта с ростом цен на товары, топливо или услуги. Еще 10% столкнулись с ограничениями перелетов.

13 марта портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент США «воодушевлен» продолжать конфликт с Ираном еще «как минимум» три-четыре недели. Американский лидер планирует за это время ослабить Корпус стражей исламской революции (КСИР) настолько, чтобы жители Ирана получили «дополнительный импульс» для свержения режима, говорится в статье.

Ранее Трамп анонсировал «очень мощные удары» по Ирану.

 
Теперь вы знаете
ОМС для курильщиков, инсульт в 40 лет и «умный» кофе: новости о здоровье за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
