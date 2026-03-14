На Урале хаски едва не сняла скальп у двух детей и покусала своего хозяина

В Свердловской области собака напала на двух детей и искусала своего хозяина. Об этом сообщает прокуратура региона.



В пятницу, 13 марта, в поселке Светлый под Сысертью хаски набросилась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. Дети получили укушенные раны лица, а также скальпированные и укушенные раны волосистой части головы, после чего были госпитализированы. В тот же день собака покусала своего хозяина, который также был доставлен в больницу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (118 УК РФ).

«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Надзорное ведомство поставило ход расследования на контроль и рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления к владельцу собаки о взыскании в пользу несовершеннолетних компенсации морального вреда.

