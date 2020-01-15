Медведев встретится с экспертами Гайдаровского форума 17 января

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с экспертами, которые принимали участие в XI Гайдаровском форуме, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.

Представитель главы кабмина отметил, что таким образом в этом году формат участия премьера в форуме будет изменен.

«Будет встреча с российскими и иностранными экспертами Гайдаровского форума в пятницу, 17 января», — сказал Осипов.

По его словам, во время этой встречи «планируется обсудить вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме».

На второй день форума, 16 января, в графике премьера запланировано первое в этом году заседание правительства. Поэтому было принято решение о работе в рамках Гайдаровского форума в новом формате, пояснил Осипов.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.