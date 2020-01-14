Nissan опроверг слухи о скором выходе из альянса с Renault

Японский автомобильный концерн Nissan опроверг информацию СМИ о выходе из альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, данные следуют из пресс-релиза.

«В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса. Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса», — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что альянс Renault — Nissan — Mitsubishi был создан в марте 2019 года «как основа непрерывного развития и фундамент для будущего успеха».

Также в пресс-релизе отмечается, что лишь руководство объединения имеет полномочия принимать решения и управлять альянсом.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Nissan планирует разрыв с Renault на фоне скандала вокруг бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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