Нефть опустилась ниже $64

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов в Лондоне снизилась на 1,54%.

Так цена фьючерсов с поставкой в марте 2020 года упала до $63,98 за баррель.

В последний раз нефть опускалась ниже $64 за баррель 12 декабря 2019 года.

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