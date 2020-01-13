Россия станет получать данные о счетах граждан в трех британских офшорах

Острова Великобритании Мэн, Гернси и Джерси внесли Россию в перечни стран-участниц для автоматического обмена налоговой информацией в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на официальные списки.

Теперь острова планируют передавать Российской Федерации данные о счетах и активах ее граждан в этих офшорах.

Однако в прошлом году Мэн, Гернси и Джерси были исключены из списка партнеров наряду с Великобританией и Литвой после отказал Лондона от автообмена финансовой информацией с Москвой.

Отмечается, что данное изменение играет важную роль в борьбе с уходом от налогов и отмыванием средств, а также в ослаблении валютного контроля.