В «Нафтогазе» высказались об отсутствующих поставках российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире «Радио Свобода» заявил, что контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет.

Говоря о возможной дочерней компании, которая занималась бы покупкой газа напрямую у «Газпрома», он сказал, что это имеет место быть, однако пока только теоретически, практические же основания для того, чтобы это обсуждать, в данный момент отсутствуют.

При этом он отметил, что у Украины были раньше и имеются в данный момент законодательные возможности для прямых поставок из «Газпрома». Он сказал, что украинская сторона не пользуется этой возможностью не потому, что украинские политики приняли такое решение, а потому, что Россия прекратила поставки газа.

Задачей «Нафтогаза» он назвал поиск альтернативных возможностей обеспечения украинских потребителей газом из Европы.

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