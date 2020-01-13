Россия увеличила экспорт некоторых алкогольных напитков

Экспорт ряда алкогольных российских напитков увеличился за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщает RT cо ссылкой на доклад Аналитического центра при правительстве России.

Так, с января по июль 2019 года экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 15 раз. При этом вывоз коньяка увеличился в 14,8 раз.

Отмечается, что экспорт водки за эти месяцы вырос на 6%.

Кроме того, в 4,2 раза увеличился экспорт джина, а также виски — в 2,9 раза.

При этом основными странами, куда идут поставки алкоголя из России, является Украина, Белоруссия и Казахстан.