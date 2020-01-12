Премьер Польши: США не остановят строительство «Северного потока – 2»
Санкции США против российского газопровода «Северный поток – 2» не остановят реализацию проекта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Die Welt.
Введенные США ограничительные меры против компаний-подрядчиков позволят задержать строительство газопровода, однако не остановят его, отметил Моравецкий. Он подчеркнул, что считает «Северный поток – 2» шагом в неверном направлении.
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).
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