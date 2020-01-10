Россию обязали выплатить Киеву $82 млн за потерю Крыма

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Киеву $82 млн в связи с исками, которые ранее подали 12 украинских компаний, из-за потери своих активов в Крыму. Об этом сообщает Swiss Info.

До этого Женевский арбитраж принял решение, по которому Москве необходимо выплатить этим фирмам свыше $82 млн.

Как было известно, данная сумма предназначена за потерю имущества после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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