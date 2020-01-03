Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список АЗС, при проверке которых были выявлены различного рода нарушения, передает «Российская газета».

В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.

Уточняется, что основные нарушения касаются несоответствия заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенного содержания серы в топливе.

В ведомстве не уточнили, сколько всего АЗС проверили в течение 2019 года, но известно, что проверки коснулись Дагестана, Крыма и Севастополя.