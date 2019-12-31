В «Нафтогазе» рассказали об ожиданиях от объемов транзита российского газа
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Вместе с тем он ожидает, что «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию в 2020 году.
По словам главы «Нафтогаза», у России нет судна, которое бы смогло завершить работы по строительству трубопровода.
«Если это предположение верно, я б ожидал, что объем транзита по украинской территории может достичь 75 миллиардов кубометров», — сказал Коболев.
Ранее Москва и Киев подписали контракт на транзит российского газа.
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