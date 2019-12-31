Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей «Москва».

Как выяснилось, аферисты отправляют физическим и юридическим лицам по почте письма о назначении административного наказания якобы от Роспотребнадзора. В этих письмах содержатся ложные данные о реквизитах оплаты штрафов. Москвичи, получившие такие штрафы и оплатившие их, перевели деньги мошенникам.

Федеральная служба призвала, в случае сомнений, обращаться в территориальный орган Роспотребнадзора.

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