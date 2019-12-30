Украина дала согласие на подписание соглашений «Нафтогаза» с «Газпромом»

Украинский кабмин разрешил компании «Нафтогаз» подписать соглашение об урегулировании существующих газовых споров с российской компаний «Газпром». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что правительство также одобрило подписание договора о транзите газа через украинскую границу в период с 2020 по 2024 года.

Отмечается, что Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

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