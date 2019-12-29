Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин рассказал, что когда ехал по Крымскому мосту, он испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом», передает РИА «Новости».

Глава государства считает, что при правильном обслуживании моста, он может простоять века.

Он отметил, что при строительстве применялись самые передовые технологии.

Путин также напомнил, что попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались и ранее — три раза — однако были безуспешны. Поэтому возникало мнение, что и у России не получится. Но современные технологии, а также слаженная, качественно проделанная работа позволили осуществить замысел.

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал Путин.

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