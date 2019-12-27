Лавров: «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции США. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам главы МИД, Европа осознает выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута. Однако, как отметил Лавров, есть также государства, готовые работать на заокеанских кураторов в ущерб собственной энергобезопасности и благополучия своих граждан.

Ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря. США ввели санкции против участвующих в российском проекте компаний 21 декабря.

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