Праздничный сезон в декабре 2019 года стал рекордным для Amazon

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. зафиксировал рекордный сезон праздничных покупок в декабре 2019 года, продав миллиарды товаров, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания не раскрыла конкретных показателей продаж, однако отметила, что в магазинах Amazon по всему миру было приобретено «на миллионы» штук больше устройств Amazon по сравнению с прошлым праздничным сезоном.

Уточняется, что среди наиболее популярных товаров оказались «умная» колонка Echo Dot, телевизионная приставка Fire Stick TV с голосовым помощником Alexa и смарт-дисплей Echo Show 5.

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