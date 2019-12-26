Песков рассказал о «мощностях», которые помогут достроить «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что существуют мощности, которые могут помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в обозримой перспективе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля таким образом напомнил о словах российского лидера Владимира Путина касательного того, что никакие санкции не помещают реализации проекта, так как Россия имеет собственного трубоукладчика.

На вопрос, когда строительство газопровода может быть завершено, Песков ответил: «Чем раньше, тем лучше».

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