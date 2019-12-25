Козак считает, что экономический интерес ЕС победит санкции США по «Северному потоку — 2»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и европейские страны смогут найти решение проблем вокруг проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он выразил уверенность в том, что в сотрудничестве с европейскими странами данная проблема будет решена, и ЕС с Россией смогут достичь компромисса.

При этом Козак отметил, что давление от американской стороны продолжит усиливаться, однако возможности Вашингтона Козак считает не безграничными.

Вице-премьер добавил, что поскольку ключевые страны ЕС заинтересованы в обеспечении своей энергетической бзопасности, им выгоден компромисс по наложенным на газопровод ограничениям.

По его мнению, в конечном счете экономический интерес пробьет себе дорогу.

До этого оператор «Северного потока – 2» заявил, что работы по скорейшему запуску «Северного потока – 2» продолжаются.