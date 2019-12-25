РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеоролик компании.

Так, в ролике в качестве примера показали картинку бланка, на котором пассажир занимает верхнее место.

«Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», — говорится в описании к видео.

Также был приведен пример для пассажиров, которые занимают нижнее место. Они могут положить багаж вниз пол полку. Также для них является общим стол.

«В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — приводится текст.

В декабре 2017 года в СМИ появились сообщения, что пассажиры с нижней полки могут не пускать попутчиков сверху посидеть внизу. Тогда «Федеральная пассажирская компания», опровергла данную информацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Союз пассажиров дал совет владельцам мест на верхних и нижних полках

— РЖД объяснили, можно ли пассажирам с верхних полок сидеть на нижних