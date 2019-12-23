Медведев рассказал, когда РФ может отменить санкции в отношении Украины

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии такой инициативы со стороны Киева, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ заявляла украинской стороне, что готова рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке.

«Но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия остается для Украины крупнейшим рынком и самым большим торговым партнером.

По его словам, контактов на уровне глав правительств двух стран пока не намечается, однако вице-премьер Дмитрий Козак уже общался с украинским вице-премьером.

«Поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — сказал Медведев.

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