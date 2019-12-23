Медведев рассказал, когда РФ может отменить санкции в отношении Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии такой инициативы со стороны Киева, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ заявляла украинской стороне, что готова рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке.

«Но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия остается для Украины крупнейшим рынком и самым большим торговым партнером.

По его словам, контактов на уровне глав правительств двух стран пока не намечается, однако вице-премьер Дмитрий Козак уже общался с украинским вице-премьером.

«Поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — сказал Медведев.

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