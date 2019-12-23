Матвиенко гарантировала поддержку алюминиевой отрасли РФ

Алюминиевая отрасль является точкой роста для российской экономики, и государство будет оказывать ей необходимую поддержку. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на выставке «Алюминий как основа инновационного развития регионов», которую в верхней палате российского парламента организовала Алюминиевая ассоциация.

Матвиенко подчеркнула, что именно алюминиевая отрасль является точкой роста для экономики РФ, и в этом контексте власти всегда будет оказывать ей необходимую поддержку

«Палата регионов всегда будет с компаниями алюминиевой промышленности: если нужна поддержка, законодательное обеспечение деятельности отрасли, поддержка государства», — подчеркнула спикер Совфеда.

По мнению Матвиенко, у алюминиевой промышленности России большие достижения.

Она также поблагодарила всех тех, кто работает в этой отрасли и демонстрирует, что «все можем, мы лучшие».

На выставке были представлены образцы высокотехнологичной продукции из алюминия и его сплавов. Среди экспонатов из алюминия и его сплавов: вертолетные мобильные площадки, бурильные трубы, кабели, колесные диски, оконные профили, посуда.