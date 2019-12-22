Путин откроет движение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Путин совершит рабочую поездку в ЮФО, он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию движения поездов по мосту.
Также российский лидер пообщается с рабочими, строившими мост и заслушает доклады о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.
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