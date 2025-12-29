Долина отказалась уезжать из спорной квартиры до следующего года

Певица Лариса Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. Об этом ТАСС рассказал адвокат Лурье Анастасия Свириденко.

Она рассказала, что сторона защиты просила передать квартиру 30 декабря, представители Долиной ответили отказом.

Свириденко добавила, что Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина рассказала, когда освободит спорную квартиру в Хамовниках.