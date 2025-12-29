Олешко на прощании с Алентовой: «Таких уже не будет»

Размер шрифта
В Москве началось прощание с актрисой Верой Алентовой. Траурная церемония проходит в Театре Пушкина, сообщает Life со ссылкой на Shot.

На прощании присутствуют дочь Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова актриса Юлия Меньшова с детьми, директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, актрисы Александра Урсуляк и Карина Цатурова.

Олешко заявил журналистам, что Алентова была влюблена в свою профессию и в своего мужа.

«Таких уже не будет. Содержательных, глубоких, преданных, настоящих, совершенно особенных», — поделился артист.

83-летней Веры Алентовой не стало 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актёром Анатолием Лобоцким.

Венок на прощание с актрисой направил, в частности, президент России Владимир Путин.

Ранее не стало композитора блокадного Ленинграда Александра Мерлина.

