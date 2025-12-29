Жители Украины назвали единственный способ урегулирования конфликта в стране

Около 80% граждан Украины заявили, что лишь переговоры могут завершить конфликт

Около 80% населения Украины считают дипломатию и переговоры действенным путем к урегулированию конфликта в республике. Об этом сообщил руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью агентству РБК-Украина.

Он добавил, что около 60% участников опроса говорят о переговорах с привлечением международных партнеров, а 20% — о прямых переговорах с Россией.

Накануне президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине.

Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее более трети американцев поддержали отказ Украины от подконтрольных РФ территорий.