Обвиняемого во взятках бывшего вице-губернатора Кубани оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей экс-депутата Госдумы, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По информации правоохранительных органов, Вороновский во время нахождения на посту замгубернатора Краснодарского края в 2019-2020 годах получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Вороновский также был избран депутатом по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, являлся членом комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. После предъявления обвинений, политик написал заявление о сложении мандата.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.