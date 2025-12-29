Размер шрифта
«Дороги парализованы»: в Крыму на видео сняли снежный коллапс

Mash: в Крыму за час выпала месячная норма осадков, дороги парализованы 
В Крыму за час выпала месячная норма осадков, движение автомобилей сильно затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Снежный коллапс материализовался в Крыму — за час на полуостров обрушилась месячная норма осадков. Дороги парализованы из-за летней резины на авто, общественный транспорт на стопе, в трех районах пропало электричество», — говорится в публикации.

По данным канала, в Ялте не работают городские маршруты, из-за чего местные жители не могут попасть на работу. В некоторых районах Крыма нет электричества: около 17 тыс. человек остались без света. Кроме того, полностью перекрыта автодорога Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что в результате произошедшего на заснеженной проезжей части образовался автомобильный затор. Также сообщается, в настоящее время на дорогах работает 70 единиц техники: специалисты пытаются расчистить проезжую часть.

Ранее на Камчатке экскаваторы с людьми утонули в растаявших сугробах.
 
