Общество

Муж подал в суд на жену, отказавшуюся пожертвовать ему печень, чтобы спасти жизнь

OC: в Южной Корее муж подал в суд на жену, отказавшуюся дать ему свою печень
Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее муж подал в суд на жену, потому что она отказалась пожертвовать ему печень, чтобы спасти жизнь, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, супруги прожили в браке три года и воспитывали двоих маленьких детей, однако их жизнь изменилась зимой 2024 года, когда у мужчины выявили редкое заболевание печени — первичный билиарный цирроз. Медики предупредили: без пересадки органа пациент может прожить не более года.

После включения в лист ожидания мужчина получал поддержку родителей и жены, которая оставалась рядом на протяжении всего лечения. Перелом наступил, когда врачи установили, что супруга совместима как донор более чем на 95% по показателям. Возможность спасения жизни казалась реальной, однако женщина неожиданно отказалась от операции, заявив о «патологическом страхе перед иглами и острыми предметами».

Отказ вызвал напряжение в семье. Муж обвинял жену в бездействии и предательстве, а его родители оказывали давление, настаивая на том, что только она может спасти жизнь супруга. Однако вскоре нашелся донор, и трансплантация прошла успешно.

После выздоровления мужчина усомнился в объяснениях жены и выяснил, что ранее она уже проходила аппендэктомию и ряд процедур, связанных с инъекциями. В ходе разговора женщина призналась: истинной причиной отказа был страх осложнений, которые могли бы оставить ее детей без матери. Муж счел аргументы недостаточными и подал в суд, обвинив супругу в «злонамеренном оставлении» и нарушении супружеских обязанностей.

Дело вызвало широкий общественный резонанс, однако суд поддержал позицию женщины. В решении отмечено, что донорство органов является добровольным выбором и не может рассматриваться как обязательство даже внутри брака. Суд также признал, что мотивы отказа были связаны с заботой о детях и не носили злого умысла.

Сообщается, что после завершения процесса супруги договорились о разводе. Женщина получила опеку над детьми, при этом продолжила оказывать бывшему мужу финансовую поддержку на период восстановления.

Ранее женщина вышла замуж за больного раком ради его почки.

