В Крыму почти 17 тысяч человек остались без электроснабжения

Из-за непогоды без электроснабжения остались около 17 тысяч жителей Крыма

В Крыму из-за неблагоприятных погодных условий без света остались почти 17 тысяч жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства топлива и энергетики региона.

«В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (РП), точек поставок: 7977 (16 891 чел.)», — отметили в министерстве.

В регионе в связи с погодной обстановкой сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, подготовлена вся необходимая спецтехника, а также материалы для оперативного устранения повреждений на сетях.

28 декабря Гидрометцентр продлил штормовое предупреждение на территории Крыма.

В МЧС также объявляли штормовое предупреждение в Крыму в связи с усилением ветра и снегопадами.

27 декабря на Камчатке случился «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Из-за погоды в Петропавловске-Камчатском школьные каникулы начались досрочно. По данным регионального правительства, мера связана с ликвидацией последствий циклона и направлена на безопасность учащихся, отметили там, добавив, что решение согласовано с министерством образования Камчатского края.

