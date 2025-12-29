Россиянин расчленил знакомую после застолья и разбросал останки по городу

Под Тюменью мужчина расчленил знакомую и развез останки по городу

Под Тюменью мужчину обвинили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой после застолья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря в квартире на улице Заводской в городе Ялуторовске. По версии следствия, мужчина со знакомой вместе распивали алкоголь и в ходе застолья поссорились. В ходе конфликта мужчина нанес собутыльнице травмы головы, от которых та скончалась. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник решил избавиться от останков жертвы.

Правоохранители раскрыли убийство и установили личность подозреваемого, его задержали и предъявили официальное обвинение. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

72.RU сообщает, что злоумышленник расчленил женщину, а затем сам развез фрагменты ее тела по разным районам города. Например, некоторые части обнаружили у реки.

Ранее житель Волгограда расчленил жену после ссоры и разбросал ее останки по городу.