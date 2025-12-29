Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянин расчленил знакомую после застолья и разбросал останки по городу

Под Тюменью мужчина расчленил знакомую и развез останки по городу
СУ СК России по Тюменской области

Под Тюменью мужчину обвинили в убийстве и расчленении 58-летней знакомой после застолья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря в квартире на улице Заводской в городе Ялуторовске. По версии следствия, мужчина со знакомой вместе распивали алкоголь и в ходе застолья поссорились. В ходе конфликта мужчина нанес собутыльнице травмы головы, от которых та скончалась. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник решил избавиться от останков жертвы.

Правоохранители раскрыли убийство и установили личность подозреваемого, его задержали и предъявили официальное обвинение. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

72.RU сообщает, что злоумышленник расчленил женщину, а затем сам развез фрагменты ее тела по разным районам города. Например, некоторые части обнаружили у реки.

Ранее житель Волгограда расчленил жену после ссоры и разбросал ее останки по городу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525937_rnd_7",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+