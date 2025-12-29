Размер шрифта
Путин обратился к россиянам перед Новым гордом

Путин пожелал россиянам перемен к лучшему в 2026 году
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом и Рождеством пожелал россиянам перемен к лучшему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на открытку за подписью главы государства.

«Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесет перемены к лучшему», — говорится в поздравительной открытке.

По традиции, как и все послания главы государства, открытка украшена тиснением с изображением президентского штандарта — такие же украшают блокнот, в которых Путин делает заметки во время мероприятий и встреч.

До этого сообщалось, что Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Президент в этом году пообещал исполнить желания трех ребят, например, пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который мечтал попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Для Варвары Смахтиной Путин организовал посещение «Щелкунчика» в Большом театре». А 11-летняя девочка Маша из Красноярского края получила в качестве новогоднего подарка от российского лидера щенка мопса.

Ранее сообщалось, что новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным защитили от скриншотов.

