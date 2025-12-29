Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Телефонные аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров

Прокуратура: в Москве мошенники требуют деньги, выдавая себя за преступников
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мошенники начали применять новую схему обмана, представляясь опасными преступниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, типичная схема выглядит следующим образом. Сначала пенсионеру звонит лжеправоохранитель и сообщает о преступлении, чтобы вызвать тревогу и предоставить телефон для «связи в экстренной ситуации». В одном из случаев 78-летней москвичке позвонил псевдоучастковый и рассказал о недавней расправе над пожилой женщиной, оставив номер для связи при поступлении подозрительных звонков.

На следующий день пенсионерке позвонил мужчина, который в грубой форме под угрозой телесных повреждений потребовал 500 тыс. рублей. Женщина обратилась по номеру, оставленному псевдоучастковым, и рассказала о звонке. После этого мошенники убедили пострадавшую участвовать в «поимке преступника» и передать деньги курьеру.

По указаниям аферистов женщина несколько раз снимала семейные сбережения и передавала их «инкассаторам», опасаясь за безопасность своих денег. Общий ущерб превысил 20 млн рублей.

В прокуратуре Москвы напомнили, что никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Граждан не привлекают к работе правоохранительных органов дистанционно, а сотрудники банков и госструктур никогда не просят передавать деньги курьерам или проводить операции по видеосвязи. В ведомстве призвали при подозрительных звонках прекращать разговор и не выполнять указания неизвестных лиц.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за наследственных юристов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526033_rnd_0",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+