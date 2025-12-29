Телефонные аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров

Прокуратура: в Москве мошенники требуют деньги, выдавая себя за преступников

В Москве мошенники начали применять новую схему обмана, представляясь опасными преступниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, типичная схема выглядит следующим образом. Сначала пенсионеру звонит лжеправоохранитель и сообщает о преступлении, чтобы вызвать тревогу и предоставить телефон для «связи в экстренной ситуации». В одном из случаев 78-летней москвичке позвонил псевдоучастковый и рассказал о недавней расправе над пожилой женщиной, оставив номер для связи при поступлении подозрительных звонков.

На следующий день пенсионерке позвонил мужчина, который в грубой форме под угрозой телесных повреждений потребовал 500 тыс. рублей. Женщина обратилась по номеру, оставленному псевдоучастковым, и рассказала о звонке. После этого мошенники убедили пострадавшую участвовать в «поимке преступника» и передать деньги курьеру.

По указаниям аферистов женщина несколько раз снимала семейные сбережения и передавала их «инкассаторам», опасаясь за безопасность своих денег. Общий ущерб превысил 20 млн рублей.

В прокуратуре Москвы напомнили, что никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Граждан не привлекают к работе правоохранительных органов дистанционно, а сотрудники банков и госструктур никогда не просят передавать деньги курьерам или проводить операции по видеосвязи. В ведомстве призвали при подозрительных звонках прекращать разговор и не выполнять указания неизвестных лиц.

Ранее МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за наследственных юристов.