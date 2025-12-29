Размер шрифта
Экс-главу российского региона арестовали по делу о взятках на 80 млн рублей

ФСБ: экс-главу Тамбовской области Егорова арестовали по делу о получении взяток
Александр Кряжев/РИА Новости

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова арестовали в рамках уголовного дела о получении взяток на общую сумму не менее 80 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении говорится, что экс-глава региона получал взятки от предпринимателей Тамбовской области. За это он оказывал общее покровительство коммерческой деятельности тех или иных предприятий, а также способствовал продвижению ряда лиц на государственной службе.

«Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн рублей», — подчеркнули в ФСБ.

Там уточнили, что решение об аресте бывшего губернатора вынес Басманный районный суд Москвы. Также инстанция избрала меру пресечения водителю экс-главы Тамбовской области Александру Соломатину и предполагаемому посреднику в даче взяток Сергею Аганову. Мужчин заключили под стражу.

Пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале сообщила, что в ходе предварительного следствия у Егорова и его родственников было арестовано имущество общей стоимостью более 130 млн рублей. Решение приняли для дальнейшего обеспечения исполнения приговора, пояснили в ведомстве.

Ранее в Государственной думе РФ объяснили увеличение количества коррупционных дел.

