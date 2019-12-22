В Совфеде считают, что США из-за газопроводов России пустились во все тяжкие

Соединенные Штаты вводят санкционные меры против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», чтобы сохранить свой престиж. С такой точкой зрения выступил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает ФАН.

«США пустились во все тяжкие», — начал сенатор.

Он отметил, что антироссийские санкции нужны американской стороне лишь им для престижа, однако они могут добиться ими обратного результата. В частности, из-за того, что такие меры вводятся не только против России, но и против Турции и Германии, которые являются союзниками США по НАТО.

«Введение санкций против ближайших союзников... — означает полную потерю чувства реальности», — добавил Клинцевич.

Он назвал поступок США «политической паранойей», которая перечеркивает столетние правила человечества.

»[Это] очень и очень опасно», — заключил Клинцевич.

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