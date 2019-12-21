Миллер раскрыл суть газового договора с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что в газовом соглашении между российской компанией и «Нафтогазом» будут прописаны ряд спорных вопросов, требующих урегулирования. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это «восстановит баланс интересов» российской и украинской сторон.
«В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам», — сказал Миллер.
Он отметил, что договор подразумевает «отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений», а также выплату решению Стокгольмского арбитража.
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