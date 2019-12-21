Решение проблемы долгостроев предложили в Счетной палате

Проблему незавершенного строительства можно решить за 2-3 года, заявил глава Счетной палаты России Алексей Курдин на селекторном совещании. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Необходимо определить понятие «объекты незавершенного строительства» и реальный объем таких объектов в России, отметил Кудрин. Важность установления четкой терминологии объясняется необходимостью избежать лишних потерь для бюджета.

Министерству финансов и Казначейству России следует актуализировать бюджетную отчетность и перейти с ежегодного предоставления данных на ежеквартальное, подчеркнул Кудрин. Он также предложил унифицировать подходы ведомств к учету.

Определение одного ответственного ведомства также является важным шагом к решению проблемы, заявил глава Счетной палаты. В настоящее время вопросом незавершенного строительства занимаются Минстрой и Минэкономразвития.

Предложенные Кудриным меры были поддержаны участниками совещания.

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