Соглашение о взаимозачете пенсий подписали в ЕАЭС
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Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в государствах-членах (ЕАЭС) подписано главами стран, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Документ был подписан в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Подписание соглашения является шагом к созданию единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС, подчеркнул Пашинян.
Также на заседании обсуждались вопросы стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.
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