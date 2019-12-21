Соглашение о взаимозачете пенсий подписали в ЕАЭС

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся в государствах-членах (ЕАЭС) подписано главами стран, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Документ был подписан в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Подписание соглашения является шагом к созданию единого рынка трудовых ресурсов ЕАЭС, подчеркнул Пашинян.

Также на заседании обсуждались вопросы стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.

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