Сроки выплаты январских пенсий установили в ПФР

Пенсионный фонд России принял решение об авансировании пенсионных выплат за январь, об этом сообщается на сайте фонда.

Перечисление пенсий в кредитные организации назначено на 27 декабря, средства начнут поступать пенсионерам с 20 декабря.

«Почте России» деньги перечислят 25 декабря, их доставка пенсионерам будет организована с 3 января.

В начале 2019 года фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексированы на 2%.

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