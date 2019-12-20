СМИ сообщили о возможной выплате «Газпромом» Киеву $3 миллиардов
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«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.
По словам собеседника, это может стать частью пакетного соглашения с Украиной.
Он также отметил, что весь комплекс вопросов планируют продолжить обсуждать в Минске.
До этого стало известно, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу.